Определен календарь чемпионата Украины по ралли-рейдам

Как сообщили УНИАН а ФАУ, сезон откроется гонкой «Чумацкий шлях», которая пройдет с 6 по 7 апреля в Херсонской области. Ралли-рейды проводятся в самой «песочной» части страны уже не первый год и становятся традиционными для этого региона. В первый день соревнований спортсмены проедут два круга. Предварительно, длина одного круга составит 150 км. На второй день дистанция сохранится. Таким образом, общая длина трассы составит 600 км.

Кроме соревнований в Херсонской обл., в календаре чемпионата Украины предусмотрены еще четыре гонки: 25-26 мая состоится «Баха Крым» (Севастополь), 10-11 августа «Баха 1000» (Сумская обл. Шостка), 5-6 октября «Баха Одесса» (Одесская обл.) и 2-3 ноября «Киммерийский тракт» (Керчь).

Напомним, что в 2012 году сильнейшим гонщиком Украины в дисциплине ралли-рейд был признан киевлянин Богдан Новицкий.