Хочу закон - «скандал – отставка»

Украинцам давно пора внедрить в жизнь мировой принцип «скандал-отставка», который ни при какой схеме власти не теряет своей востребованности. А если учесть, что в экономическом развитии наша страна занимает позицию чуть выше Гондураса, то вопрос на сегодня особенно актуален. Верхи должны отвечать за содеянное, а общество обязано им в этом помочь. Причем, цивилизованным способом.

Размышления на данную тему навеяли события в Болгарии – многотысячные акции протеста в более чем 40 городах страны, которые проходили в течение двух недель против повышения тарифа на электроэнергию. И хотя электрораспределительные компании CEZ и Energo-Pro объясняли, что неожиданно большие счета – по сравнению с предыдущими месяцами рост на 100% - связаны с морозами, новогодними и рождественскими праздниками, и что специальная экспертная комиссия изучает ситуацию, болгары требования не снимали. Кабмин в итоге признал вину и ушел в отставку. И правильно сделал: задача любой власти – обеспечить повышение уровня жизни населения. Все остальное должно крутиться вокруг этой цели. И митингующие ее достигли – электроцены снижены, хоть и на 8%. Кстати, премьер-министр Бойко Борисов был госпитализирован с высоким давлением в то время, как в стране формировалось переходное правительство.

Вот вам и результат противостояния общества власти, вернее – обнищанию: скандал – отставка. У нас как-то не принято «выносить сор из избы» (кроме скандалов высокого политического уровня, и то, с подстрекательством заинтересованной стороны). Никто особо не сопротивлялся закону о госгарантиях, который предоставил Кабмину беспрецедентное право корректировать соцвыплаты. Не вызвал бурю возмущения и готовящийся к внедрению в жизнь Трудовой кодекс (когда примут – будет поздно), а также – закон о занятости. Не вдохновило украинский народ на сопротивление и решение ограничить регулирование цен на продовольствие. Особо хочется напомнить и о пенсионной реформе, которая свелась к увеличению срока выхода на заслуженный отдых украинок. Кто стал на их защиту?

Однако не реагируют наши люди не только на ущемление своих прав и вытряхивание из карманов властьимущими последних копеек «малэнькых украинцив», но и на коррупционные и «личностные» скандалы.

Это «у них», к примеру, министр образования Германии недавно подала в отставку на фоне уличения в плагиате. Ее лишили ученой степени кандидата философских наук из-за списанной диссертации в далекие 80-тые. Нашим табачникам и доброй половине ВР последствий таких конфузов нечего опасаться.

Это министр финансов Бельгии Стевен Ванаккере «уволился» из-за скандала вокруг банка Belfius – реструктуризированный Dexia. Он, как выяснилось, поддерживал тесные связи с компанией по обслуживанию кассы профсоюзной взаимопомощи, которая в 2003-2011 годах совместно с Dexia вывела из-под налогообложения более 100 млн евро. А у нас скандал с подписанием соглашение по LNG-терминалу, который прославил Украину на весь мир, исчерпался вынесением выговора Каськиву. Правда, он заявлял, что готов к отставке. Заметьте, готов, а не считает это своим долгом.

Это депутаты Государственного собрания Словении оправили в отставку Кабинет министров вследствие публикации доклада Комиссии по противодействию коррупции о проверке финансовых отчетов лидеров парламентских партий. В нем фигурировали представители власти, которые «забыли» задекларировать пару сотен тысяч евро. Думаю, не стоит приводить декларации наших чиновников, которые, судя по их содержанию, живут не лучше бомжей на пособии по безработице. И нас такая их отчетность, похоже, устраивает.

Кстати, Барак Обама (в состоятельности которого не имеет смысла сомневаться) носит часы за 30 долларов в доказательство честности и принципиальности. У нас же «честность» верхов измеряется «лестничным» положением – что можно носить и в чем можно ездить, подразумевает чин и статус.

Подытоживая, в общем, вышеописанные примеры: раз моральные общепринятые нормы отставки, неизбежно следующей за скандалом, как видим, у нас не работают, их, эти нормы, наверное, стоит формализовать и узаконить. Наибольшей статьей расходов парламента в этом году является «законотворческая деятельность» – 456 млн грн. Уж не знаю, на что идут эти деньжища, но очень хочется, чтобы пару миллионов выделили на закон, который сделает обязательным тезис «скандал – отставка».

Нана Черная