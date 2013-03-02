Киевские власти зачищают "лишние" маршрутки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Евгений Водовозов на заседании Комитета по экономическим реформам.

По его словам, уже с сегодняшнего дня на линии следования указанных маршрутных такси увеличено количество подвижного состава городского пассажирского транспорта, а именно: на троллейбусных маршрутах №№37,37-А, а также автобусных №№33, 63, 81.

Е.Водовозов уточнил, что это подвижной состав коммунального предприятия “Киевпасстранс”, который обслуживает пассажиров на больших и сверхбольших автобусах с доступом для инвалидов. Он напомнил, что в прошлом году коммунальное предприятие пополнило свой парк новыми автобусами и троллейбусами, и теперь город имеет возможность наполнить отдельные городские маршруты исключительно коммунальным транспортом.

По его информации, в настоящее время рассматривается еще 5 направлений, где будут сниматься маршрутные такси: на жилом массиве «Виноградарь»; направление от станции метро “Святошин” - Борщаговка; жилой массив Оболонь; проспект Свободы - станция метро “Лукьяновская”; улица Волгоградская - Дворец спорта.

“Это позволит прекратить безосновательное дублирование”, - прокомментировал Е.Водовозов планы по реформированию транспортной сети столицы.