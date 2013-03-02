Киевские власти зачищают "лишние" маршрутки
В Киеве на Лесном массиве с 15 марта планируется закрыть движение частных маршруток №№240, 241 и 246, которые “безосновательно дублируют” маршруты коммунального пассажирского транспорта.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Евгений Водовозов на заседании Комитета по экономическим реформам.
По его словам, уже с сегодняшнего дня на линии следования указанных маршрутных такси увеличено количество подвижного состава городского пассажирского транспорта, а именно: на троллейбусных маршрутах №№37,37-А, а также автобусных №№33, 63, 81.
Е.Водовозов уточнил, что это подвижной состав коммунального предприятия “Киевпасстранс”, который обслуживает пассажиров на больших и сверхбольших автобусах с доступом для инвалидов. Он напомнил, что в прошлом году коммунальное предприятие пополнило свой парк новыми автобусами и троллейбусами, и теперь город имеет возможность наполнить отдельные городские маршруты исключительно коммунальным транспортом.
По его информации, в настоящее время рассматривается еще 5 направлений, где будут сниматься маршрутные такси: на жилом массиве «Виноградарь»; направление от станции метро “Святошин” - Борщаговка; жилой массив Оболонь; проспект Свободы - станция метро “Лукьяновская”; улица Волгоградская - Дворец спорта.
“Это позволит прекратить безосновательное дублирование”, - прокомментировал Е.Водовозов планы по реформированию транспортной сети столицы.