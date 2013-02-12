Почему ВО «Свобода» боится выполнять свою программу?

10 февраля 2013 года произошло, наконец, знаменательное событие: ВО "Свобода" наконец начала выполнять свои предвыборные обещания. Ее парламентарий Эдуард Леонов заявил, что подготовил законопроект, которым он предлагает на государственном уровне закрепить расходы на социальную защиту ветеранов Украинской Повстанческой Армии.

Правда, состоянием на 15 февраля 2013 года такой законопроект в парламенте не зарегистрирован, в чем может убедиться каждый, кто хочет самостоятельно проанализировать сайт Верховной Рады.

Прошло уже немало времени с начала работы нового парламента, а ВО "Свобода" не демонстрирует желания выполнить пункт 7 Декалога (клятвы) украинского националиста: «не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи». Тем более, что законотворчество отнюдь не является «найнебезпечнішим чином».

Но люди «Свободы» не подали в парламент и не заявили, что разработали предусмотренный их программой законопроект, которым они обязались «встановити в паспорті та свідоцтві про народження графу "національність» Нет законопроекта о разрешении «усім психічно здоровим та несудимим громадянам України вільно набувати і володіти вогнепальною і холодною зброєю». Не разработаны обещанные изменения в уголовное законодательство, которым «Свобода» обещала «прирівняти у кримінальному законодавстві незаконне здійснення абортів до замаху на вбивство».

Если этого не сделано до сих пор, то где гарантия того, что «Свобода» выполняет свои предвыборные обещания? И не получается ли так, что те, которые хочет, то выполняет, а те, которые не нравятся – забывают?

Да, кое-что «Свобода» сделала. Олег Тянгыбок выполнил пункт предвыборной программы его партии и зарегистрировал вместе с Арсением Яценюком и Виталием Кличко законопроект «Про порядок імпічменту Президента України». Это абсолютно пустой, абсолютно пропагандистский законопроект, ибо в парламенте нет голосов для его принятия, а сама процедура импичмента выписана так, что выполнить ее невозможно: «Постанова Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало не менш як три четвертих від конституційного складу Верховної Ради України». Флаг вам в руки, скажет авторам законопроекта любой из президентов Украины, коих у нас за 20 лет уже четыре человека. И у каждого из них есть или были свои способы сделать так, чтобы «три четвертих від конституційного складу Верховної Ради України» не насобирались никогда.

А провальное голосование за импичмент еще больше легитимизирует и укрепить власть Президента. Так что эта инициатива Тягнибока на руку ПР.

А еще три богатыря украинской политики – Олег Тянгыбок, Арсений Яценюк и Виталий Кличко – зарегистрировали законопроект «Про скасування необґрунтованих пільг та привілеїв для осіб, уповноважених на виконання функцій держави». Там есть несколько любопытных мест.

В одном из них сказано: «супроводження спеціальними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України транспортних засобів, у яких пересуваються Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України та інші вищі посадові особи держави забороняється». Конечно, разумный человек не может не поинтересоваться, а чего это Яценюк сам не отказался от такого сопровождения, когда был спикером парламента? Тем более повод был такой шикарный – помните, когда офицер милиции Кожа ему средний палец продемонстрировал?

Мне же особенно нравится другое место законопроекта: «забезпечити передання до Фонду державного майна України усіх державних резиденцій Державного управління справами, окрім трьох будівель, в яких розташована Адміністрація Президента України, резиденція Президента України та резиденція для забезпечення розміщення глав іноземних делегацій та проведення заходів протокольного характеру, та авіаційної техніки Державного авіаційного підприємства «Україна» для подальшої приватизації». Опять вариант пресловутого «отнять», «поделить» и «проесть». Это уже – личная заслуга Яценюка. Он заявлял 12 мая 2012 года: «Объединенная оппозиция примет закон об огосударствлении стратегических объектов…. Вся собственность будет возвращена государству. Я говорю об энергетике, о транспорте и коммуникации». Превосходно, Владимир Ленин называл это революционной экспроприацией.

Кстати, чтобы никто не сомневался, что предлагается именно все продать и проесть – вот пункт из программы «Батьківщини»: «додаткове фінансування Пенсійного фонду надійде від скорочення витрат на утримання органів державної влади, продажу 10 з 13 державних резиденцій, продажу автопарку державних установ».

На самом же деле и Яценюк не выполняет предвыборных обещаний его партии, «Батьківщини». Там, например, сказано: «безпрецедентне поширення алкоголізму, паління, а надто – наркотиків, часто навіть на території навчальних закладів, буде швидко ліквідовано». Но где законопроекты по этому поводу?

Еще одно обещание, общее для Кличко и для Яценюка: «запровадити механізм відкликання депутатів всіх рівнів». Это круче, чем антиалкогольная кампания от Яценюка. Ведь проводили под своим брендом мажоритарщиков в парламент, и делали это не безвозмездно, а в предвыборной программе такой пункт предусмотрели. Я бы хотел увидеть, когда Кличко и Яценюк подадут законопроект о механизме отзыва депутата из парламента, под который, естественно, должны подпадать и они.