Водитель мотоцикла выкапывал дорожные знаки

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ в Николаевской области.

Сегодня ночью за нарушение Правил дорожного движения инспекторы дорожно-постовой службы задержали водителя мотоцикла «Днепр-11». Во время общения с водителем сотрудники ГАИ заметили в боковом прицепе металлические трубы, которые были похожи на столбики дорожных знаков. На вопрос о происхождении груза, водитель начал заметно нервничать.

После тщательного осмотра сотрудники ГАИ убедились в том, что в прицепе мотоцикла находились дорожные знаки с опорами.

Водитель признался, что вместе с товарищем на участке автодороги «Кировоград - Платоново» демонтировал 6 дорожных знаков, среди которых были информационно-указательные и километровые знаки. Из дорожных знаков правонарушитель собирался сделать забор у себя во дворе в Арбузинском районе.

Водитель, мотоцикл и груз были доставлены в Первомайский горотдел милиции.

Следственным отделением Первомайского ГО УМВД Украины в Николаевской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 185 «Кража». Санкция этой статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет.