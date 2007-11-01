Анекдоты про Путина в ФСБ посчитали незаконной агитацией
22:02, 01 ноября 2007Разное
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...но коммунисты настаивают на чувстве юмора
|Володимир Путін
Недовольство сотрудников спецслужб вызвала публикация анекдотов "от Зюганова" в газете "За народную власть!". По мнению ФСБ, "Единая Россия", "Справедливая Россия" и президент Путин упомянуты в них в некорректной форме.
Сообщается, что глава КПРФ Геннадий Зюганов направил ответное письмо директору ФСБ Николаю Патрушеву. Лидер коммунистов выразил надежду, что "чувство юмора в ведомстве остается на высоком уровне".
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