Анекдоты про Путина в ФСБ посчитали незаконной агитацией

ФСБ сочла анекдоты о президенте Владимире Путине и "Единой России" "незаконной агитационной деятельностью", передает радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на обращение УФСБ по Новосибирской области в местный избирком.

Недовольство сотрудников спецслужб вызвала публикация анекдотов "от Зюганова" в газете "За народную власть!". По мнению ФСБ, "Единая Россия", "Справедливая Россия" и президент Путин упомянуты в них в некорректной форме.

Сообщается, что глава КПРФ Геннадий Зюганов направил ответное письмо директору ФСБ Николаю Патрушеву. Лидер коммунистов выразил надежду, что "чувство юмора в ведомстве остается на высоком уровне".