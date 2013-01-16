Автомобиль протаранил остановку в Москве: 4 пострадавших

Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах российской столицы.

"Авария произошла на 15-м километре МКАД. Машина вылетела на остановку. Предварительно, травмы получили четверо", - сказал собеседник агентства.

На месте работают бригады скорой помощи, сотрудники ГИБДД. В среду с утра дорожная обстановка в столице серьезно осложнилась из-за снегопада, образовались пробки.