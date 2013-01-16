Автомобиль протаранил остановку в Москве: 4 пострадавших

07:54, 16 января 2013
Разное
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Автомобиль врезался в остановку на МКАД в Москве в среду, по предварительным данным, ранены четыре человека.

Машина вылетела на остановку

Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах российской столицы.

"Авария произошла на 15-м километре МКАД. Машина вылетела на остановку. Предварительно, травмы получили четверо", - сказал собеседник агентства.

На месте работают бригады скорой помощи, сотрудники ГИБДД. В среду с утра дорожная обстановка в столице серьезно осложнилась из-за снегопада, образовались пробки.

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