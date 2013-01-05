С 1 января продажа или обмен автомобиля не подлежит налогообложению

Положения предусматривают упразднение налога от продажи или обмена одного автомобиля и введение 5% налога на доходы от продажи или обмена двух и более автомобилей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Киеве.

Согласно сообщению, под действие этой нормы закона также подпадают операции по продаже и обмену мотоциклов и мопедов.

Ранее, напомнили в налоговой, доход от продажи или обмена одного автомобиля (мотоцикла или мопеда) облагался налогом со ставкой 1%.

Как сообщал УНИАН, в Украине стартовала кампания по декларированию доходов, и декларации о доходах будут приниматься вплоть до 1 мая 2013 года. На 1 июля 2012 года в органы ГНСУ декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2011 году, подали 624,6 тыс. граждан Украины. Общая сумма задекларированного гражданами дохода составила 36,6 млрд грн. С открытием Центра сертификации ключей электронной подписи, который начал работу в мае 2012 года, появилась возможность подавать декларации в электронном виде.