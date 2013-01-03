Шесть претендентов на место дорожного инспектора умерли на физподготовке

По данным AFP, на 90 вакансий набралось почти 34 тысяч претендентов. Им было предложено сдать физподготовку, в частности, бег на четыре километра. Экзамен проводился на стадионе города Питермарицбурга в провинции Квазулу-Натал на востоке страны.

"Многие из претендентов в условиях жары не справились с задачей и сломались. Мы сожалеем о причиненном ущербе здоровью и о смертях", - цитирует РИА Новости представителя местной дорожной полиции. По его словам, смерть шестерых претендентов наступила из-за обезвоживания. Еще один из курсантов, расстроившись после провала экзамена, совершил самоубийство.

Как отмечает Франс Пресс, большой проблемой ЮАР - крупнейшей экономики Африканского континента - является безработица. По официальным данным службы статистики, в третьем квартале 2012 года показатель безработицы составил порядка 25,5%. По неофициальной же информации, доля безработных в стране может достигать 50% населения.