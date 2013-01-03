Киевская администрация намерена вернуть старый ипподром

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, председателя подкомитета Верховной Рады по вопросам охраны и популяризации культурного наследия Александра Бригинца, об этом говорится в ответе КГГА на запрос парламентария.

По информации народного депутата, старый ипподром действовал до 1964 года. А в 1969 году на южной околице Киева был построен новый ипподром. Территория скакового поля старого ипподрома сейчас застроена жилыми домами. Главное здание исторического объекта было построено в стиле ренессанс в 1915-1916 годах архитектором В.Рыковым, скульптурное оформление Ф.Балавенского. Сооружение очень похоже на дворец. Крытые трибуны в два этажа рассчитаны более чем на 4 тыс. человек. В помещении были ресторан и буфет. Печерский ипподромом считался одним из лучших мест развлечений в Киеве. В настоящее время уже больше года здание ипподрома стоит пустым и постепенно разрушается.

Как отметил А.Бригинец, по мнению местных жителей, историческое здание преднамеренно разрушают, о чем свидетельствуют оставленные открытыми окна на крыше дома, провалы в фундаменте, забитые сливные стоки и т. п. На входе постоянно дежурит охрана, которая избегает любого общения, поскольку неизвестно, кому принадлежит здание.

В связи с этим народный депутат обратился в КГГА с просьбой выяснить, кому принадлежит историческое здание и вернуть объект культурного наследия в коммунальную собственность г. Киева.

«Как сообщили мне в КГГА, «Здание ипподрома» состоит на балансе Национальной академии аграрных наук Украины, к которой КГГА уже обратилась с требованием вернуть здание в собственность киевского общества”, - сообщил А.Бригинец.

В то же время он считает, что возвращение здания не будет гарантировать его сохранение в надлежащем состоянии. “Ведь в свое время возвращение в городскую собственность усадьбы Мурашко тоже считали победой. Но время идет, а чиновники, как и недобросовестные бывшие владельцы, до сих пор не начали реконструкцию усадьбы, чтобы спасти ее от разрушения», - заметил народный депутат.

По его данным, здание ипподрома входит в Перечень памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации.