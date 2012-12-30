Милиция изъяла 26 тысяч елок

Об этом УНИАН сообщили в управлении связей с общественностью МВД Украины.

По данным УСО, общая стоимость изъятых деревьев превышает 1,7 млн грн, в отношении правонарушителей было составлено более 3,8 тысяч административных протоколов.

Как отметили в МВД, ежесуточно вблизи лесных массивов выставляются патрули, проверена почти 21 тысяча единиц автотранспорта. Кроме того, осуществляется контроль в местах продажи елок. В частности, на данное время отработано 6 тысяч рынков, торговых площадок и мест стихийной торговли. Для выполнения задач по предотвращению незаконной вырубки хвойных деревьев привлекается в ежесуточном режиме 13 тысяч работников милиции и более 2,6 тысяч представителей общественных формирований.