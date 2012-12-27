Прогноз на 2013: борьба за лидерство в оппозиции, задел на будущее у власти

В эти дни принято подводить политические итоги сезона, прогнозировать, каким задастся следующее политполугодие. 2013-й – исключение, ибо в нашей стране только что состоялись парламентские выборы, самые важные перед президентскими. Это означает, что есть возможность спрогнозировать политические события и дальше, чем на полгода.

Украина за 20 лет независимости перепробовала едва ли не все варианты государственного устройства, кроме конституционной монархии, которой в нашей стране не будет никогда. Пока что самой эффективной в нашей стране формой правления проявила себя та, где глава государства и премьер работают вместе. Таких примеров в новейшей истории Украины было не много: например, связка «Л.Кучма –В.Пустовойтенко», «В.Ющенко-Ю.Ехануров», «В.Янукович-Н.Азаров». Противоположных примеров - «Л.Кравчук-Л.Кучма», «Л.Кучма–В.Ющенко», «В.Ющенко–Ю.Тимошенко» - больше.

Состоявшиеся парламентские выборы не нарушили политическую стабильность в стране, и даже укрепили ее. Это факт номер один. Истерики не раскачивают государственную политику, сжигая эмоции на телеплощадках. Стабильна и внешняя политика. Страна на внешней арене говорит одним голосом, президент и премьер не конкурируют между собой, не воруют друг у друга самолет на глазах у изумленной иностранной аудитории.

Факт номер два – несмотря на многочисленные попытки «околотимошенковской» оппозиции добиться непризнания результатов выборов, ни одно иностранное государство, ни одна международная организация не сделали ни одного заявления о нелегитимности парламентских выборов.

В каком состоянии встречает новый политический сезон власть? Впервые в новейшей истории Украины правящая политическая партия заняла первое место на выборах и без союзников сформировала парламентское большинство. Случилось это в контексте огромного противодействия и разномастной оппозиции, и многочисленных структур, называющих себя «гражданским обществом», на самом деле с нашим обществом не связанных (не финансируемых украинским обществом).

До президентских выборов - два года. В кругу власти считается само собою разумеющимся, что Виктор Янукович вновь станет кандидатом, хотя глава государства по этому поводу никак не высказывался, что и понятно с учетом терминов до выборов.

Над чем предстоит работать власти? Вкратце об этом рассказал Президент Украины 25 декабря 2012-го на заседании Совета регионов. Рост социальных стандартов, прожиточного минимума и минимальной зарплаты на 7,4%, при удержании инфляции в 4,8%, увеличение пенсий в связи с этими показателями. На 2013 год приходится самая большая выплата внешнего долга Украины, это около 9 млрд. долларов.

Много работы по устранению проблемных моментов. Это продолжение пилотного проекта в медицинской реформе, включая открытие перинатальных центров в Одесской, Тернопольской и Сумской областях. Это «перезагрузка» подходов к национальным проектам, работа над полноценным внедрением рынка земли. Предстоит, и об этом тоже сказал Президент, корректировка бюджета по итогам первого квартала.

Среди других событий - на 25 февраля 2013 года назначен саммит Украина – ЕС. Велика вероятность подписания соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС до конца 2013 года. Параллельно продолжаются поиски оптимального варианта сотрудничества с Российской Федерацией.

В каком состоянии встречает новый политический сезон оппозиция? Как всегда в новейшей украинской истории, драка за место под солнцем в оппозиции зрелищна с учетом и количества гетманов, претендующих на оппозиционную булаву, и качеством предлагаемых ими идей. Это забавно, пока эти гетманы – оппозиция, а не власть. Ибо, хотя нельзя не признать, что переговоры Виктора Януковича и Владимира Путина по снижению цены на газ не идут успешно, но разве можно представить, что, будь партнером российского лидера по переговорам кто-нибудь из нашей оппозиционной тройки, Яценюк, Кличко или Тягныбок, то он был бы эффективней, чем Янукович?

Впрочем, можно не напрягаться и не представлять, нужно просто помнить. Что именно? Помнить, например, то, что Арсений Яценюк ни как спикер парламента, ни как министр иностранных дел не продемонстрировал никакого прорыва в отношениях с Россией. А у Кличко и у Тягныбока просто не было возможности продемонстрировать на практике, как и что они могут в выстраивании отношений с Россией.

Итак, основные игроки от оппозиции на политический сезон до 2015 года выстроились. Это Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко, Виталий Кличко и Олег Тягныбок.

Арсений Яценюк. 24 декабря 2012 года он заявил: "Если я скажу, что не хочу быть президентом, вы мне не поверите». Яценюк сейчас активно использует электоральное наследство Юлии Тимошенко, некоторые при этом утверждают, что «проедает» его. Сильной стороной Яценюка-политика, говорю об этом как участник телепрограммы «Свобода слова» на телеканале ICTV, является скорость реакции, которая отчасти компенсирует не всегда адекватный подбор им аргументов для дискуссии.

Главный «враг» Яценюка – человеческая память и время.

Человеческая память, ибо избиратель должен помнить и слова Яценюка 24 декабря 2012 года: «участие Тимошенко в президентских выборах означает, что я ее безоговорочно поддерживаю». Он не должен и забывать, как тот же Яценюк в «Аргументах и Фактах» 23 июля 2009 года называл газовые контракты Тимошенко преступлением и требовал для нее пожизненного заключения.

Время, ибо сам Яценюк 1 июня 2010-го вполне справедливо заявил, что «политический цикл каждого политика составляет около 15-ти лет. Если он пришел во власть, то 15 лет - и его эра заканчивается». Арсений – не новичок в большой политике, в 2003-м он стал первым замом в Нацбанке. Это означает, что в следующем году до определенного Яценюком возраста в 15 лет эксплуатации остается только пять лет. А после президентских выборов – и вовсе два года. И, знаете, в чем с Яценюком можно согласится, то в том, что он действительно уже не вызывает у избирателя эффекта новизны. Тем более, с такими завистливыми друзьями, как «вечно непроходной» Анатолий Гриценко, заявивший 25 декабря 2012 года о том, что «Арсений Яценюк и Александр Турчинов боятся конкуренции».

При этом Яценюк все же пока больше патриот Украины, чем Тимошенко. 3 декабря 2012 года «Свобода слова» на телеканале ICTV, в ответ на мой вопрос о его отношении к заявлениям Григория Немыри и Бориса Тарасюка, призвавшим ЕС не подписывать с Украиной соглашение об Ассоциации заявил, что не поддерживает позицию своих партнеров по партии.

Юлия Тимошенко, да-да, я уверен, что не ошибаюсь, она остается кандидатом. Несмотря на решение суда, на неснятую судимость, в украинской политике уже неоднократно получалось так, что фактически невозможное сбывалось. Да, ее популярность среди избирателей падает. Да, все больше наших сограждан начинают понимать прямую взаимосвязь между заключенными ею кабальными газовыми контрактами и платежками за «коммуналку». Да, все большее количество избирателей оценивает ее как политика вчерашнего дня. Впрочем, ряд политиков происхождением из «Батьківщини», та же Ольга Трегубова, по моим сведениям, уже начали делать персональный политический проект под нее, помимо Яценюка и Турчинова. Днепропетровск не может не интриговать.

Виталий Кличко. Пока что наш выдающийся спортсмен и пока неизвестно какой политик сделал первый шаг – он прошел в парламент, он провел с собой команду, в которой есть несколько новых лиц. Пока он никак себя не проявил, за исключением одного явно ошибочного шага. 23 декабря 2012 года он подписал соглашение о сотрудничестве с партией "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили. Ошибочный – ибо Саакашвили уходит из большой политики, проиграл выборы, а это означает, что далеко не все в его реформах устраивало грузинский народ.

Пока непонятно, какова будет линия поведения Кличко в новом парламенте. Случилось так, что и он, как, кстати, и Арсений Яценюк, не могут найти своей игры в новой Раде. И «виновен» в этом их партнер по оппозиции и конкурент по оппозиции…

Олег Тягныбок. 26 декабря 2012 года он в эфире телеканала ТВі фактически заявил о своем желании побороться за должность главы государства. Олег пытается закрепить успех своей партии на парламентских выборах. На стороне «Свободы» в этих выборах был эффект новизны, протеста, активных действий. И надо сказать, она не разочаровала своего избирателя, устраивая шоу в парламенте. При этом «Свобода» выгодно отличается от «Батьківщини» тем, что демонстрирует избирателю ряд новых и пока еще свежих в телевизионном смысле слова лиц. Михальчишин, Мохник, Ильенко, Фарион – все только примелькались, но еще зрителю не надоели.

Тем не менее, задачи перед «Свободой» стоят очень сложные. Тягныбоку и его людям придется решать объективное противоречие между необходимостью расширять свою электоральную базу и верностью бандеровской тоталитарной идеологии.

С одной стороны, люди Тягныбока в каждом эфире клянутся в идеологической верности ОУН и лично покойнику Степану Бандере. Больше, чем коммунисты Ленину. Это совершенно понятно, ибо националисты должны соответствовать своему бренду и не хотят получить в тылу организацию, которая объявит «Свободу» партией, продавшейся, скажем мягко, международному капиталу.

С другой стороны, так как в своей политической деятельности «Свобода» продолжает идеологическую линию различного рода оуновских организаций, то совершенно логично, что ее экономическая программа – по сути левая, причем до такой степени, что близка к коммунистам. Отсюда – лозунги «запретить приватизацию стратегических предприятий», «вернуть в государственную собственность ранее приватизированные объекты», «развивать социальную сферу на селе», и «обеспечить легкодоступное льготное кредитование на строительство жилья в сельской местности».

Но при этом «Свобода» до сих не зарегистрировала в парламенте ни одного законопроекта, в котором должна реализоваться их политическая программа. Нет законопроектов от националистов, например, о запрете абортов, владении огнестрельным оружием, внесении в паспорт графы «национальность». И это не случайно, ибо «Свобода» пытается стать более либеральной, приемлемой для тех, кто мог бы голосовать за Тягныбока как кандидата в президенты.

Выводы

Следующий сезон, до 2015 года, - это время мантры оппозиционных политиков «только единый оппозиционный кандидат может победить кандидата от власти». На самом деле это не так, ибо президентские выборы у нас проводятся в два тура, и во втором сходятся двое сильнейших.

Под мантрой разных оппозиционных политиков «только единый оппозиционный кандидат может победить кандидата от власти» будет скрываться жгучее желание, чтобы это был только «их» кандидат. Поэтому специфику взаимоотношение между Яценюком, Кличко, Тимошенко и Тягныбоком можно передать вот как. Это внешние улыбочки, поцелуйчики вовне, на людях, и подножки, втравливание в проблемы, пожирание конкурентов за кулисами. Примерно так же, но без улыбок, ведут себя пауки в банке.

Для оппозиционных кандидатов смертельна в политическом плане постановка вопроса – а что вы будете делать во власти? Потому что некоторые из них во власти уже были, а некоторые просто не знают, что сказать. Поэтому, как Виктор Ющенко в 2004-м, они будут орать, что главное – победить, а о том, что делать, поговорим потом.

2013 год – один из тех немногих спокойных, когда одни выборы уже позади, а другие – еще не скоро. Это неплохое время для развития отношений Украины и Евросоюза, Украины и России. Это неплохое время и для продолжения экономических реформ, если обе стороны этого процесса – власть и оппозиция – найдут в себе резервы договариваться.

Вячеслав Пиховшек