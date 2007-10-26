Под Киевом КамАЗ врезался в маршрутку: один погибший, 16 раненых

В Киевской области грузовик столкнулся с маршруткой: один человек погиб, 16 травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вчера, около 15.00 на автодороге Заборье-Жорновка Киево-Святошинского района водитель автомобиля "КамАЗ" (бетономешатель), двигаясь в направлении села Жорновка, не избрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с маршрутным автобусом "Богдан", который двигался впереди в попутном направлении.

После столкновения оба транспортных средства выехали за пределы проездной части, где водитель автобуса совершил наезд на дерево, а автомобиль „КамАЗ” перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия одна пассажирка автобуса, 1940 года рождения, от полученных травм умерла в больницы, еще 15 пассажиров, среди которых пятеро детей, а также водитель автомобиля "КамАЗ" были травмированы.