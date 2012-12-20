Жрецы майя призывают ко всемирной медитации

По словам первого секретаря великого совета властей древних народов майя, гарифуна и шинка, проживающих в Гватемале, Альберто Маррокина, этот день будет означать новый рассвет для культуры майя. Церемонии очищения затронут 20 священных мест на территории страны.

Жрецы майя призывают всех к всеобщей медитации в эти дни во имя единения народов, обществ и семей для достижения мира и изменения сознания человечества. Только так, считают они, можно сохранить мать-землю и достичь истинного братства между живущими на земле.

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В день смены эпох в Гватемале ожидается присутствие не менее 200 тысяч туристов, главные мероприятия пройдут в национальном парке Тикаль в присутствии президента страны Отто Переса Молины и многочисленных зарубежных делегаций, передает РИА "Новости".