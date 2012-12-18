Под колесами поездов погибли 8-летний мальчик и пенсионерка

Как сообщили УНИАН в Территориальном управлении МЧС в области, это случилось в областном центре на 108-ом км железнодорожного пути днем 17 декабря.

По предварительной информации, мальчик вместе со старшей сестрой возвращался из школы. Дети решили сократить путь и перейти через железную дорогу. Поезд смертельно травмировал ребенка.

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В Харьковской области грузовым поездом смертельно травмировано 62-летнюю женщину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МВД Украины на Южной железной дороге, происшествие произошло на перегоне Новая Бавария - Люботин.

Сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что женщина находилась на железнодорожных путях в неустановленном месте. На громкий сигнал поезда она не отреагировала. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, сообщили в пресс-службе.

Милиция устанавливает обстоятельства происшествия.