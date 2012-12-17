Запретом единым…

Самый простой, а главное – дешевый способ «покращити» жизнь своих граждан – позволить им что-то или запретить. А лучше – то и другое, по очереди. Полным запретом курения в общественных местах, включая бары и рестораны, власть одним махом улучшила жизнь той части населения страны, для которой табачный дым, особенно в местах общепита, являлся важной проблемой (а по степени их ликования кажется, что и единственной). Сегодняшнее торжество некурящих над идеологическими противниками можно сравнить только с недавним восхищением наивно-патриотических граждан поведением «свободовцев» в парламенте в первые дни работы Рады.

С властью в этой ситуации все понятно: антитабачный закон – это почти единственное ее «достижение» на пути евроинтеграции. Кроме того, оно не обошлось ей ни в копейку. Издать запрет ведь гораздо легче и проще, чем обустроить помещения госучреждений пандусами, построить адекватные парковки и обеспечить города велодорожками. Что до самих законодателей, то, без сомнения, этот закон их не коснется, как и другие общепринятые в стране нормы и правила: им точно подадут в любом супердорогом клубе или ресторане пепельницу и не попросят выйти покурить на улицу зимой.

С общественностью – сложнее. 16 декабря – день вступления в силу антитабачного закона – был воспринят сознательным большинством, как победа над жлобством курильщиков. Хотя радоваться ущемлению чьих-то прав, даже столь вредных для здоровья – это не меньшее жлобство. Особо ярые активисты, особенно из числа бывших курильщиков, уже приготовились совершать рейды по барам и пабам. А как же детские площадки? Подъезды, остановки и многие другие места, на которых, вопреки даже старому закону, продолжали и продолжают курить?

А почему вообще самое пристально внимание общественности приковано именно к кабакам? Да потому, что их легко проверить, легко наказать. В отличие от водителя маршрутки и соседа, директор ресторана не пошлет и не даст в морду. Поэтому – если это и победа, то с душком.

Некурящие всегда имели выбор: заведения, в которых не курят – семейные рестораны, общественные пространства, кондитерские, детские кафе и т. д. В конце концов, были и рестораны с хорошо разграниченной зоной для табака и без него. У курильщиков такой выбор теперь отнят – они лишены возможности выкурить сигарету за чашкой кофе в любимом кафе.

Скажите, а чьи права нарушает курильщик в сигарном клубе или кальян-баре, где все такие же, как он – любители табака? Стоит ли, следуя такой логике, запретить гей- или стрип-клубы, потому что они смущают пришедших туда выпить кофе?

Действительно, нужно признать, что в последние два-три года антитабачные меры ужесточились во многих (хоть и не во всех) странах Европейского Союза, однако нельзя не сказать, что это было продолжением последовательной, многолетней политики в этой сфере. В Украине же, где сегодня, вчера и завтра каждый подросток запросто может купить сигарету в подземном переходе прямо на Крещатике, где школьникам свободно продают алкоголь, – такая мера выглядит лицемерием и насилием, а радость по ее поводу одной части общества – торжеством слабого над еще более слабым.

Пока непонятно, насколько очистит данный закон воздух в стране, но то, что он наполнил традиционно праздничную атмосферу декабря раздражением, обоюдной обозленностью и протестом – это точно.

Однако и во всем этом есть хоть и небольшой, но позитив. Благодаря только этой ситуации тысячи людей первые столкнулись с тем, что политика – это не абстракция, не дерущиеся на телеэкранах миллионеры-депутаты, это конкретные правила, по которым придется жить каждому (кроме тех, кто их принимает). Активные курильщики пассивно проспали момент обсуждения и принятия законопроекта, а теперь выпускают свой гнев в соцсетях. Парадокс, но, возможно, этот, казалось бы, примитивный повод покажет обществу, хотя бы курящей его части (в данном случае), как важно не оставаться в стороне…

Анастасия Береза, некурящая