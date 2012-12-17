Ситуация на трассе Киев-Чоп все еще критическая: сугробы достигают 1,5 метра (видео)

Как сообщает ZIK, в настоящее время на трассе Киев-Чоп, возле села Дубье Бродовского района Львовской области, снежные заносы понемногу расчищают. По одной полосе автомобили уже понемногу двигаются.

Высота сугробов на трассе достигает 1, 5 метра.

Военная техника работала всю ночь, расчищая сугробы. Сейчас погода улучшилась. Солдаты раскапывают машины.

Люди, попавшие в затор, простояли там 46 часов. Местные жители приглашали пострадавших переночевать. Также они приносили людям горячую еду и чай.