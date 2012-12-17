Ситуация на трассе Киев-Чоп все еще критическая: сугробы достигают 1,5 метра (видео)
12:01, 17 декабря 2012Разное
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Несмотря на официальное сообщение, что движение на трассе Киев-Чоп возобновлено, утром за полтора часа ни один автомобиль не проехал.
Фото http://www.lviv.mns.gov.ua
Как сообщает ZIK, в настоящее время на трассе Киев-Чоп, возле села Дубье Бродовского района Львовской области, снежные заносы понемногу расчищают. По одной полосе автомобили уже понемногу двигаются.
Высота сугробов на трассе достигает 1, 5 метра.
Фото http://www.lviv.mns.gov.ua
Военная техника работала всю ночь, расчищая сугробы. Сейчас погода улучшилась. Солдаты раскапывают машины.
Фото http://www.lviv.mns.gov.ua
Видео http://zik.ua/
Люди, попавшие в затор, простояли там 46 часов. Местные жители приглашали пострадавших переночевать. Также они приносили людям горячую еду и чай.
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