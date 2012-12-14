Трасса Киев-Одесса «ожила»

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Сегодня в 7.20 на 241-м километре автодороги Киев-Одесса произошло ДТП при участии сразу четырех автомобилей, которые перекрыли движение транспорта со стороны Киева.

На месте работали работники Госавтоинспекции и подразделения МЧС. Все время, пока продолжалась ликвидация последствий аварии, инспекторы ГАИ обеспечивали регулирование дорожного движения.

В настоящее время движение транспортных средств полностью восстановлено.