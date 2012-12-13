МЧС: жители Тернопольской области не готовятся к «концу света»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Тернопольской облгосадминистраци Василий Майка, комментируя готовность спасателей и инфраструктуры области к «концу света».

«Несмотря на ажиотаж, созданный вокруг темы «конца света», бронировать места в бомбоубежищах никто из жителей области, как это иногда имеет место в Украине, не обращался», – сказал В. Майка.

По его данным, всего в области насчитывается 485 защитных сооружений, часть из них рассчитана на защиту и от радиации.

«В народе эти сооружения называют бомбоубежищами. Часть из них разрушены, сейчас начался их учет, оставшиеся готовы, чтобы в случае необходимости их расконсервировать и использовать», – отметил В.Майка.

Он также добавил, что котельные и больницы области обеспечены автономными дизельными генераторами на случай исчезновения тока.

«Мы работаем независимо от «конца света». В каждом районе отделения МЧС имеют генераторы, с которыми можно выехать на место чрезвычайной ситуации и обеспечить освещение целой улицы, обогрев. Аналогичные генераторы есть в медицинских учреждениях, их регулярно проверяют, чтобы они были в рабочем состоянии. Автономными генераторами обеспечены и котельные», – заверил начальник управления.

В свою очередь заместитель начальника городского управления жилищно-коммунального хозяйства Олег Соколовский сообщил, что недавно в мэрию поступил звонок от жительницы, которая интересовалась, куда можно отвести свою собаку 21 декабря, поскольку наступит конец света.