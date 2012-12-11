В ДТП попали журналистка «Интера» и президент энергоассоциации

Как сообщила корреспонденту УНИАН сотрудница сектора связей с общественностью УМВД в области Инна Глега, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 11 декабря, в Чемеровецком районе Хмельницкой области. На перекрестке дорог Каменец-Подольский-Белогорье-Гусятин-Городок не разминулись автомобили «Форд-мондео» и «Вольво», в результате чего произошло столкновение.

Водитель «Форд-мондео», 36-летний президент Ассоциации возобновляемой энергетики Украины, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с грузовиком под управлением 40-летнего жителя Житомирской области. «В результате ДТП пассажирки легкового автомобиля, 30-летняя жительница Василькова и 29-летняя киевлянка, получили травмы в виде ушибов и переломов. Одна из травмированных женщин работает журналистом телеканала «Интер», - отметила И. Глега.

Пострадавшие доставлены в районную больницу, где им предоставлена квалифицирована помощь. Угрозы их жизни нет.

Работники милиции выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.