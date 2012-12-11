Сказка о спящей красавице

Порой кажется, что политика в Украине – исключительно мужское дело. Пребывание Юлии Тимошенко за решеткой, а многих партийных активисток – на вторых-третьих ролях в своих политических структурах – только усиливает это впечатление. Однако ситуация не так проста, и спящая красавица, способная привлечь к себе внимание, может замаячить на горизонте.

В Украине слабо востребован образ Берегини. Вернее, он пользуется спросом в быту, в повседневной жизни, но женщины-политики преимущественно привыкли играть по мужским правилам. А сильный пол, в свою очередь, неохотно допускает боевых подруг к своим игрушкам: при обновлении парламента на 2/3, женское представительство в нем выросло всего с 8% до 10%. Да, это не Скандинавия, это гораздо хуже.

Однако заметные женщины-политики в нашей стране не такая уж и редкость. Например, лидер прогрессивных социалистов Наталья Витренко. В середине 90-х Наталья Михайловна гремела на волне политической конъюнктуры скандальными разоблачениями власти и отдельных соглашателей из рядов социалистов, на которых указывали с Банковой. Сегодня политическая звезда Витренко закатилась.

Зато Юлия Тимошенко в большой политике уже давно. Даже более года, проведенные за решеткой (причем это уже второй случай ее нахождения в изоляции от общества), не сломили Юлию Владимировну. Она продолжает пытаться влиять на своих соратников по «Батькивщине» и поднимать бучу в Европе, доказывая, что мириться с ситуацией «Тимошенко не у власти» нельзя. Лидер «Батькивщины» обладает, пожалуй, наиболее ярко выраженным инстинктом власти среди всех украинских политиков, независимо от пола. Возможно, по этой причине ее явные политические противники и не менее заклятые друзья фактически заключили негласное соглашение об изоляции опасного своей целеустремленностью человека. Европейский глас в данном случае имеет мало значения, Тимошенко за решеткой по-своему выгодна и оппонентам, и союзникам.

Существует общественная убежденность в том, что если Юлия Владимировна окажется на свободе, то она буквально в течение месяца триумфально въедет на Банковую, подобно Наполеону, сбежавшему с острова Эльба. На самом деле ситуация не столь однозначна, поскольку принцип «С глаз долой – из сердца вон» работает даже с самыми известными политиками. Вынужденное неучастие Юлии Владимировны в активной политической жизни привело к постепенному усыханию не только ее рейтинга, но и реальных возможностей повлиять на ситуацию. Усилий Евгении Тимошенко, Сергея Власенко и Григория Немыри недостаточно, чтобы Тимошенко постоянно была в состоянии повышенной боевой готовности. Стремления освободить ее команды Януковича и Яценюка, откровенно говоря, не демонстрируют, в этом они парадоксально солидарны. С исполнительным директором «Батькивщины» вообще случилось досадное дежавю: Яценюк во второй раз объявил Тимошенко лидером и кандидатом номер один (на этот раз – в президенты), словно и не было аналогичной ситуации летом уходящего года.

Стоит отметить, что в большинстве известных партий женщины занимаются не свойственной прекрасному полу в мирное время работой «подносчиков снарядов». В Партии регионов Анна Герман и Инна Богословская с неподдельным энтузиазмом защищают Виктора Януковича и громят политических оппонентов, «свободовка» Ирина Фарион показывает, как не должна дрожать рука при изменении ситуации в пользу украинцев, а «ударница» Ирина Геращенко играет роль медиа-гуру для Виталия Кличко. Оксана Ващенко занимается формированием имиджа Петра Симоненко не только как специалист, но и в качестве любящей супруги первого секретаря ЦК КПУ. Все эти занятия, безусловно, почетные, но вряд ли помогут нашим героиням «выстрелить» в качестве кандидатов на президентских выборах.

Из известных лидеров партий стоит отметить Наталью Королевскую. Несмотря на проигранную парламентскую кампанию, она стала второй по узнаваемости женщиной в стране – больше нее говорили только о Тимошенко. Главный экзамен Королевской еще впереди: ей в 2013 году предстоит дать ответ на вопрос, была ли она чужим технологическим проектом, как об этом говорили в ходе избирательной кампании, или все же сумеет повести собственную политическую игру.

У лидера народных демократов Людмилы Супрун шансов на осуществление взрыва собственной популярности меньше – НДП давно уже не партия власти, а Людмила Павловна известна преимущественно в экспертной среде.

Кстати, при наличии двух с лишним сотен политических партий большое значение в ближайшей перспективе будет иметь харизма и умение приложить силы, а не партийный билет. Например, беспартийная Александра Кужель известна своей способностью горячо любить партийного вождя, но в скором будущем она может попытаться стать кандидатом на столичных выборах. В ее конкуренты сватают, исходя из нынешней должности и управленческих навыков, Галину Герегу, проигравшую парламентские выборы, но железной рукой управляющей Киевсоветом. Возможно, появятся и другие женщины, ищущие возможность встать у столичного руля.

Украине нужна не Роксолана, не Маргарет Тэтчер и не Ангела Меркель, в обществе растет спрос на эффективную политику, которую можно прикрывать очаровательной женской улыбкой и легким кокетством. Пока еще – спрос отложенный…