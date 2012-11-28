Как сэкономить 100 миллиардов

Украинская модель госуправления за последние двадцать лет претерпела множество трансформаций по различным параметрам, кроме одного – системы социального обеспечения. Неэффективный подход к распределению «бесплатных» благ чреват огромными расходами, несмотря на то, что их легко избежать. Причем, без урезания самих льгот. Достаточно систематизировать, упорядочить весь процесс, сделать помощь малообеспеченным максимально адресной, выраженной в реальных деньгах.

В Украине насчитывается 79 категорий льготников. Если монетизировать все те услуги, которые они получают, государство сэкономит колоссальные деньги, примерно 100 млрд гривен. И – что очень важно – привлечет дополнительные ресурсы в экономику. А льготник избавится от унизительной роли просителя: он наравне со всеми будет расплачиваться деньгами, ему не смогут отказать в реализации законных прав…

Как происходит процесс предоставления льгот сейчас? Миллиарды гривен из казначейства направляются в организации, распределяющие социальные блага. Получит ли инвалид полагающиеся ему «бесплатные» лекарства, проедет ли пенсионер в маршрутке, неизвестно. Но транспортные компании, аптеки регулярно подают сведения государству, на какую сумму они реализовали льготных товаров и услуг.

Эффективные механизмы контроля над этим процессом отсутствуют. Возмещение денежных средств производится согласно нормативам. Нет точного учета, кто кому и сколько предоставил льгот. При такой системе социальных гарантий остаются недовольны льготники, и бюджет не в состоянии обеспечить запросы тех, кто реализует социальные услуги и товары.

Необходимо направлять деньги не организациям, а непосредственно малообеспеченным гражданам. Тогда они получат универсальный механизм реализации своих прав. А весь процесс соцобеспечения изменится кардинально.

Например, если монетизировать льготы электронными деньгами, оплата будет происходить исключительно по факту приобретения товара или услуги. Причем точно на определенную сумму – ни больше, ни меньше. Для систематизации этого процесса необходимо выдать каждому льготнику персональную электронную карту, на которую поступят электронные деньги, и на которой будет автоматически происходить весь учет произведенных оплат. Карточка с лимитом электронных денег, предназначенная для определенной льготы, может быть использована исключительно по назначению. При оплате за проезд или лекарства деньги с карточки будут списываться и зачисляться на счет предприятия, предоставившего услугу или товар. Мне возразят, что в таком случае теряется одно из преимуществ электронных денег для физического лица – анонимность пользователя. Безусловно, процесс предоставления социальных гарантий должен быть максимально прозрачным и подконтрольным, чтобы доступ к ним был максимально простым для льготников. Поэтому персонификации льгот, как и других социальных выплат, не избежать. Но никто не мешает человеку завести еще и анонимный электронный кошелек - для своих личных целей.

Что важно в предлагаемой системе: пока льготник не пришел в ту же аптеку, не рассчитался, полагающиеся ему деньги работают в реальном секторе экономики. И только после того как, скажем, лекарство приобретено, аптека предъявит электронные деньги для обратного обмена на безналичные. Тогда круг замкнется – реальные бюджетные деньги уйдут на выплату по той или иной социальной статье. По примерным подсчетам, на весь этот цикл – с момента поступления электронных денег на карточку льготника до реализации его прав - понадобится полтора-два месяца. Тем временем деньги будут работать на экономику.

В итоге казначейство не выдаст ни одной лишней копейки, а все льготы будут учтены. В том числе и неиспользованные. Государство увидит данные по всем категориям льготников, по интенсивности пользования теми или иными социальными услугами, и сможет достаточно точно планировать расходные статьи бюджета.

Так что же собой представляют электронные деньги, каково их место в финансовой системе? Без преувеличения они могут выступить прообразом электронного правительства, стать примером эффективного управления финансовыми потоками.

Александр Тютюн – генеральный директор платежной системы «ГлобалМани», участник рабочей группы по доработке законодательства при Комитете ВР по вопросам финансов и банковской деятельности.