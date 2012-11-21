Председатель поселкового совета во время охоты нашел старый снаряд
01:03, 21 ноября 2012Разное
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Председатель Чистоводовского поселкового совета Изюмского района Харьковской областиво время охоты нашел в лесопосадке близ села арсенал артснарядов времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили УНИАН в Главном территориальном управлении МЧС Украины в Харьковской области, оператору службы «101» мужчина рассказал, что в лесопосадке несколько боеприпасов разбросаны на площади 20 кв.м.
На место находки выехали пиротехники учебного центра оперативно-спасательной службы МЧС. Во время визуального осмотра места пиротехники выявили 15 артиллерийских снарядов диаметром 76 мм
При обследовании прилегающей территории при помощи металлоискателя работники МЧС обнаружили и подняли на поверхность 182 артснаряда диаметром 76 мм
К этому времени все взрывоопасные предметы вывезены на подрывную площадку возле поселка Донецкий Изюмского района и уничтожены. Пострадавших нет.
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