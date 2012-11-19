В Киеве аферисты продают фальшивые талоны на бензин

Автомобилистам предлагают купить талоны на дизель по 7,5 грн за литр, хотя сейчас он стоит 10 грн, - пишет газета Сегодня.

Как сообщила журналистам жертва такого мошенничества Анастасия, «на парковке у рынка на Севастопольской площади, к ней подбежала женщина. Она сказала, что продает талоны на дизель по 7,5 грн за литр (сейчас он стоит 10 грн). Женщина уверяла, что берет талоны у мужа, а ему их на работе выдают». Анастасия решила купить сразу три талона по 20 литров, заплатила 450 грн. Сомнений в том, что талоны настоящие, у нее не возникло, поскольку на них стояла голограмма, мокрая печать.

На заправке, где женщина решила заправиться, ей сообщили, что это подделка — «отнесите эти бумажки туда, где взяли».

Жертва аферистов намерена обратиться в милицию.

В службе поддержки заправки сообщению о поддельных талонах очень удивились.

«Вы знаете, это у нас первый раз такое. Сообщение будет зафиксировано, и наша служба безопасности обязательно разберется. Наши талоны тоже с голограммой и штрихкодом, но их продают исключительно в офисе, а не на улице», — сказал журналистам оператор сервисного центра.

В милиции же говорят, что в последнее время случаи мошенничества с фальшивыми заправочными талонами участились. «Вот только недавно задержали мужчину, который зарабатывал на продаже поддельных талонов дальнобойщикам. В таких случаях надо обязательно писать заявление в милицию и указать место, где талон был продан. Так мы сможем найти мошенников», — сказал начальник пресс-службы милиции Киева Игорь Михалко.