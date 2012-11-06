Начальники ГАИ и УВД подрались на улице

Инцидент произошел в ночь на 5 ноября. Ссора возникла при телефонном разговора между начальником ГАИ и начальником штаба этого же УВД. Для разрешения конфликта полицейские назначили встречу на одной из улиц города.

Обе стороны прибыли на место с подмогой: начальник ГАИ явился с тремя коллегами, с которыми отдыхал, а начальник штаба приехал со своим знакомым, не являющимся сотрудником полиции.

"В ходе разговора конфликтующие нанесли друг другу побои. Кроме того, гражданскому лицу было причинено телесное повреждение путем выстрела из травматического пистолета одним из присутствующих. В настоящее время он находится на лечении в больнице", - цитирует сообщение РосБизнесКонсалтинг.

По факту происшествия следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка.

В ГУМВД по Краснодарскому краю подтвердили, что в конфликте участвовал начальник отдела МВД России по Туапсинскому району. Сейчас полицейский отстранен от исполнения обязанностей.