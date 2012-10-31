Украина вступила в коричневое

От всех этих бесконечных разговоров о «Свободе», которые стали главным содержанием сетевых дискуссий последних дней, у вас, наверное, уже рябит в глазах и побаливает голова. Заранее прошу прощения: сам вот пытаюсь этим текстом закрыть гештальт и перейти к другим занятиям.

За что «Свободу» и можно поблагодарить, так за возбуждение большой общественной дискуссии. У нас страна, в которой остается непроговоренным огромное количество важнейших общественных вопросов, и Украина потому не развивается, а просто движется в историческом пространстве, как сомнамбула. Есть риск, очнувшись от интеллектуального забытья, обнаружить себя на какой-то опасной высоте с риском рухнуть вниз и расшибиться.

Обычно в отношениях с другими людьми мы по умолчанию предполагаем в них определенный уровень внутренней сложности и наличие базовых представлений о том, как все устроено. Внезапная мода на Тягныбока обескураживает как раз тем, что вдруг обнаружилось отсутствие элементарных, как казалось, представлений о социальной норме у зрелых, образованных людей, профессионально вовлеченных в повседневную мыслительную деятельность.

То есть, можно понять, почему за радикальную национально-консервативную партию отдают голоса вчерашние выходцы из украинского села, вынужденные заниматься в «зрусифікованих містах» неквалифицированным трудом и испытывающие проблемы с социальной адаптацией. Но почему адептами ксенофобской партии, пусть и ситуативными, становится украинская культурная интеллигенция? Неужели нет другого способа преодолеть болезненное ощущение своего униженного статуса в родной стране, кроме как нанять политических вышибал против политических гопников? Это как если бы мальчик со скрипочкой, которого обижают во дворе хулиганы, купил, сэкономив на школьных деньгах, услуги других хулиганов. Скрипочку в конечном итоге все равно сломают и хорошо, если не о голову мальчика.

Да что деятели культуры, если даже деятели политической журналистики, искушенные знатоки закулисья, призывали почитателей своего творчества помочь «Свободе» зайти в парламент!

В «день тишины» Мустафа Найем в своем блоге на УП искрометно эзопствовал: «Победа противников Водки сейчас целиком и полностью в руках любителей Пива "Львовское". Чем больше "львовян" и жителей примыкающих к ним областей смогут преодолеть похмелье и придут в местные кабаки и питейные заведения, тем меньше шансов у любителей крепких напитков».

Соня Кошкина в фейсбуке откровеничала: «Заявляю прямо: завтра я иду голосовать за Свободу. Аналогичным образом намерены поступить многие мои мыслящие друзья».

Ни «лицо неукраинской национальности» Найем, ни кандидат политических наук Ксения Василенко не видели в своих призывах никаких проблем. Ну эти, допустим, молоды. Но еще летом на одном из «Политклубов» на TVi я обратил внимание Виталия Портникова на то, что на акциях протеста доминирует «Свобода», а остальная оппозиция не считает нужным отстраиваться от националистов. На что мэтр ответил, что всем нужно забыть о разногласиях и объединяться против Януковича. Правда, сейчас, в связи с активной радикализацией левого и правого фланга украинской политики, Виталий Эдуардович пишет об опасном сходстве нынешней Украины с Веймарской республикой, приведшей к власти Гитлера. А Мустафа, увидев свастику на одежде одного из активистов «Свободы», сокрушается: «Кажется, нас не предупреждали, что собираются грабеж сменять неонацизмом».

Называя какие-то имена, всегда рискуешь увести разговор в сторону неуместного обсуждения личностей, мне бы этого совсем не хотелось. Но эти примеры показывают, как недопустимое незаметно для нас самих вдруг вползает в зону возможного, а потом становится и оправданным, и даже желанным. Насколько все было бы проще, если бы надежно срабатывал здоровый инстинкт, просто на уровне физического отвращения не допускающий контакта, а тем более каких-то манипуляций с некоторыми субстанциями.

Как человек тоже достаточно политически искушенный, я пока не боюсь прихода коричневых к власти. Главное, что меня беспокоит, это нечувствительность общественности к сильным запахам, исходящим от ее избранников. Да, и для Партии регионов и коммунистов я совсем не делаю исключений. Но зачем в эту и без того густую палитру добавлять еще и вот этот смрад?

И напоследок о терминах. Сторонники «Свободы» очень не любят, когда их любимцев называют фашистами и возводят родословную к бесноватому фюреру. Дескать, темные люди, не в состоянии отличить социал-национализм от национал-социализма. Недорогие коричневые недрузья! Политики называются так, как их называют, а не так, как им хочется, чтобы их называли. Удивляет ваша стеснительность. Тому, кто провозглашает лозунг «Украина для украинцев», по-моему, должно быть уже все равно, что про него подумают и как его назовут.

Леонид Швец