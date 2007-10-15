В МЧС говорят, что помещения ВР не горели, а дымились

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям опровергают информацию, распространенную отдельными СМИ, о пожаре в помещении комитетов Верховной Рады Украины в Киеве.

Как сообщили УНИАН в дежурной части МЧС, в 12.30 поступила информация о том, что в старом доме по адресу улица Садовая, 3, где когда-то располагались комитеты Верховной Рады, а в настоящее время проходят ремонтные работы, возникла задымленность.

Как отметили в МЧС, этот случай связан с проведением сварочных работ. «Пожарные подразделения даже не доехали к отмеченному месту, поскольку чрезвычайная ситуация была быстро ликвидирована и потребности в приезде пожарных не было», - отметили в МЧС.