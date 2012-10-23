СМИ: следы ДТП, в которое попал кандидат в депутаты, срочно уничтожены

Как сообщает измаильское издание «Бессарабияинформ», журналисты издания, побывавшие сегодня около 14.40 на месте ночной аварии с участием А.Дубового, стали случайными свидетелями уничтожения следов аварии на участке автодороги между селами Мирное и Шевченково Килийского района Одесской области.

Именно на этом участке сотрудники издания застали группу работников Одесского облавтодора, которые по указанию начальства, сообщает bessarabiainform.com, срочно «засыпали ямы на месте происшествия битыми кирпичами, полностью уничтожая следы тормозного пути».

Это вызвало интерес журналистов, поскольку в 11.00 сотрудники ГАИ заявили СМИ, что «следствие ничего еще не узнало, и нужно делать еще более тщательную проверку».

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Подойдя к четырем рабочим, высыпавшим на дорогу с кузова грузовика битый кирпич, сотрудники издания спросили, не ошиблись ли они, засыпая отходами кирпича именно место аварии. «Сегодня мы до обеда сидели без работы, - ответили работники автодора. – Не было ни работы, ни соляры (для грузовика – УНИАН). Сейчас дали 20 литров соляры, чтобы поехали сюда. Сказали: вот заделайте эти ямки и езжайте по домам. Да, на этом участке, сказали - срочно».

На вопрос, почему надо засыпать участок, где сегодня около 4.00 произошла авария, рабочие отметили: «Никто ничего не объяснял, просто сюда направили. Ремонт здесь давно был запланирован, но не было соляры – из-за этого мы стоим уже месяц…»

Видео встречи с рабочими Одесского облавтодора на автотрассе между селами Мирное и Шевченково журналисты разместили в сегодняшнем выпуске новостей bessarabiainform.com.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 4.00 в Одесской области попал в дорожно-транспортное происшествие кандидат в народные депутаты, который баллотируется в округе №141 (Одесская область), А.Дубовой. Сейчас он находится в реанимационном отделении Килийской райбольницы.