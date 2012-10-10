На трассе Киев-Одесса легковушка столкнулась с микроавтобусом: есть жертвы
08:52, 10 октября 2012Разное
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В Одесской области в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом погиб один и травмированы пять человек.
В результате ДТП погиб погиб один и травмированы пять человек
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, неподалёку от села Радостное Ивановского района, на 413 километре автодороги Киев-Одесса произошло столкновение легкового автомобиля Daewoo Sens с микроавтобусом Mercedes Sprinter.
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек (водитель легкового автомобиля) и пострадали пять человек (водитель и пассажиры микроавтобуса, граждане Республики Молдова), которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в Радостнянскую участковую больницу.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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