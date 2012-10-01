На Киевщине легковушка врезалась в дерево: 4 жертвы
09:15, 01 октября 2012Разное
1746 0
В Киевской области легковой автомобиль въехал в дерево: погибли четыре человека.
Милиция проводит расследование
В Киевской области, недалеко от с. Иванков на автодороге Киев-Овруч, водитель легкового автомобиля „ВАЗ-2170” не справился с управлением, съехал на обочину и допустил столкновение с деревом.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС Украины.
В результате столкновения погибли четыре человека, еще один человек с травмами в тяжелом состоянии госпитализирован.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter