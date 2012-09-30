В Крыму Жигули столкнулись с джипом: четыре человека погибли

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, авария произошла в районе симферопольского села Широкое.

Столкнулись ВАЗ, в котором ехали крымчане, и "Джип Чероки" под управлением немца.

В ДТП погибли водитель и пассажиры ВАЗа: трое мужчин 31-45 лет и женщина 63 лет.

44-летний водитель джипа доставлен в больницу с ушибом грудной клетки и подозрением на сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Угрозы жизни иностранца нет.