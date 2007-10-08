В Днепропетровске сгорела налоговая

Вчера около 17 часов в помещении Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области по ул. Симферопольской, 17-а, возник пожар, в результате которого выгорело 360 кв. м площади.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды главного управления МЧС в Днепропетровской области, пожар был ликвидирован за два с половиной часа.

Огонь сильно повредил коридоры 5-го, 6-го и 7-го этажей 10-этажного здания ГНА. На 6-м и 7-м этажах расположено управление налоговой милиции ГНА в области.

Никто из людей не пострадал.

Причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, одной из причин может быть короткое замыкание электропроводки в лифтовой системе.

Проводится расследование.

В настоящее время здание обесточено.