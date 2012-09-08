В двух областях произошли смертельные аварии "под копирку"
В Ровенской области в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины, ДТП произошло на автодороге между селами Корчевье и Иванычи Костопольского района.
По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Renault 25 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Opel Combo, в результате чего погибли оба водителя и двое пассажиров: 20-летний парень, пассажир Renault и 43-летняя женщина, пассажирка Opel.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
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В результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге «Одесса-Рени» два человека погибли от полученных травм, а пятеро доставлены в больницу, сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.
Как уточнили в облУВД, авария произошла неподалеку села Монаши.
«31-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не выбрал безопасную скорость движения, выехав на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с машиной «ВАЗ-2107», управляемой 55-летним местным жителем», - сообщили в милиции.
От полученных телесных повреждений 59-летний пассажир «семерки» и 28-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-21099» погибли на месте. Остальные пять участников ДТП госпитализированы с телесными повреждениями различной степенью тяжести в Белгород-Днестровскую горбольницу.
Ведется проверка обстоятельств и причин совершения ДТП.