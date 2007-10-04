Киевские власти определились с проектом благоустройства территории возле мэрии

Главное управление градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды Киевской городской государственной администрации определило коммунальную организацию «Центр градостроительства и архитектуры» победителем конкурса на лучший архитектурно-дизайнерский проект благоустройства территории возле административного здания мэрии по улице Крещатик, 36.

Как сообщили УНИАН в ГУ градостроительства, архитектуры и дизайна, жюри было предложено для рассмотрения 4 проекта реконструкции указанной территории. Это были работы как отдельных авторов, так и организаций. Сейчас эти все проекты выставлены для обзора в Главархитектуры.

Авторы проекта-победителя - архитектор-дизайнер Светлана КОСТРУБ и художник Павел БУНЯТОВ.

Что касается наработанного эскизного проекта С.КОСТРУБ сообщила, что им предлагается упорядочить чётную сторону улицы Крещатик на участке от улицы Прорезная до улицы Богдана Хмельницкого. Авторы предлагают заменить в этой части тротуарную плитку на гранит трех цветов с орнаментом в национальном стиле.

На углу возле Центрального универмага предусмотрено установить небольшого размера фонтан, а на углу Крещатика и Прорезной (через дорогу от Паниковского) - скульптуру ангела-хранителя Украины. Место возле фонтана и скульптуры предлагается обустроить скамейками и передвижными цветниками.

По словам С.КОСТРУБ, эскизом предусмотрено, что здание мэрии будет подсвечиваться, причем фасадная часть - в теплых тонах, а боковые - в голубовато-синих. На фасаде также будет смонтировано электронное табло для сообщений. Возле здания мэрии с обеих сторон авторы проекта предлагают установить флагштоки с флагами городов-побратимов Киева. Предусматривается также изменить зеленое насаждение на клумбах возле центрального входа в мэрию. В частности, предлагается высадить голубые ели.

Как сообщал УНИАН, второй этап конкурса на лучший архитектурно-дизайнерский проект благоустройства территории возле КГГА был объявлен в июле этого года (первый состоялся в июне – УНИАН). Результаты были подведены в конце сентября.