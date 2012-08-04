Водителю грозит 5 лет за избиение инспекторов ГАИ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

По их данным, инспекторам ДПС ГАИ Переяслав-Хмельницкого городского отдела ГУ МВД Украины в Киевской области нанесены телесные повреждения при выполнении ими служебных обязанностей.

В частности, инспекторы ГАИ во время осуществления наблюдения за дорожным движением заметили автомобиль, движение которого вызвало подозрение в возможности водителя руководить им. Из автомобиля вышел пассажир, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал сквернословить в сторону милиционеров нецензурным ругательством и наносить им телесные повреждения.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 345 УК Украины, то есть умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей.

Обвиняемому грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, сказали в прокуратуре.