Водителю грозит 5 лет за избиение инспекторов ГАИ
Переяслав-Хмельницкой межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению гражданина, причинившего телесные повреждения двум инспекторам ГАИ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
По их данным, инспекторам ДПС ГАИ Переяслав-Хмельницкого городского отдела ГУ МВД Украины в Киевской области нанесены телесные повреждения при выполнении ими служебных обязанностей.
В частности, инспекторы ГАИ во время осуществления наблюдения за дорожным движением заметили автомобиль, движение которого вызвало подозрение в возможности водителя руководить им. Из автомобиля вышел пассажир, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал сквернословить в сторону милиционеров нецензурным ругательством и наносить им телесные повреждения.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 345 УК Украины, то есть умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей.
Обвиняемому грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, сказали в прокуратуре.