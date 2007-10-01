В ДТП погиб украинец и пострадали международные наблюдатели

В Хмельницкой области вчера вечером произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого погиб водитель и пострадали международные наблюдатели на парламентских выборах в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, на 287 км автотрассы Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка вблизи с. Пироговцы произошло столкновение автомобилей "ВАЗ-21063", который двигался из г. Хмельницкого в направлении г. Винницы, и "ДЭУ-Ланос", который ехал навстречу. Механизм и вина участников ДТП выясняется.

Вследствие ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" от полученных травм погиб на месте происшествия, а водитель и трое пассажиров автомобиля "ДЭУ" (гражданин Украины, гражданин Боснии-Герцеговины и гражданка Хорватии, которые были наблюдателями на выборах) получили телесные повреждения и госпитализированы в Хмельницкую городскую больницу.