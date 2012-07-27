Следователь запретил показывать видео ДТП, в котором погиб милиционер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в распространенном сообщении отдела связей с общественностью УМВД области.

Как оказалось, ДТП, в результате которого погиб 28-летний сотрудник уголовного розыска старший лейтенант Федор Ляшик, мог создать третий автомобиль, водитель которого исчез с места происшествия. Милиция просит граждан, владеющих любой информацией, сообщить о ней в правоохранительные органы.

Кроме того, следователь запретил пресс-службе милиции обнародовать фото- и видеосъемку ДТП.

По предварительным данным, ДТП, в котором 26 июля вечером погиб сотрудник милиции, произошло на одной из центральных улиц Ровно – ул. Черновола.

По словам стражей порядка, ДТП создал автомобиль «Mercedes-Benz A150», которым управлял 19-летний житель села Колоденка Ровенского района. Когда милиционер открыл багажник своей машины, «Мерседес» влетел в него - и оперативник очутился на чужом капоте. Водитель «провез» милиционера еще метров с двенадцать, и тот упал на дорогу.

От полученных травм офицер милиции погиб на месте происшествия. Погибший находился на службе в гражданской одежде, однако был без огнестрельного оружия. Женат. Имел несовершеннолетнюю дочь.

Начальник ОДАИ УМВД Украины в Ровенской области Александр Семенюк сообщил журналистам, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель «Мерседеса» учится в местном автотранспортном колледже. Оказалось, что он не пьет спиртного, не курит, является верующим человеком. Он до сих пор не может объяснить причину ДТП.