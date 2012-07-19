Участники движения «Стоп Хам Украина» намерены продолжать борьбу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель организации «Стоп Хам Украина» Денис Голдин.

По его словам, автомобили, припаркованные на «зебрах», пешеходных участках и в других, не отведенных для этого местах, активисты движения будут обклеивать красноречивой надписью «Мне плевать на всех, паркуюсь, где хочу», как это уже происходило в Киеве, Харькове, Днепропетровске и Одессе.

«Наше «братство», которое сейчас насчитывает более трех тысяч участников, ставит перед собой цель очистить город от машин и хамов», - отметил активист организации Александр Юхта, добавив, что подобные автомобильные рейды спровоцированы также халатностью сотрудников Государственной автомобильной инспекции, которая, по его словам, обращает внимание только на превышение водителями скорости.

Руководитель общества «Стоп Хам Украина» в Киеве Роман Мороз убежден, что благодаря деятельности активистов движения в крупных украинских городах удастся навести порядок в вопросе парковки автомобилей. «Тактику с наклейками мы позаимствовали у Москвы, где проблема с теми, кто неправильно паркуется, уже заметно уменьшена. Не проявляя никакого социального гнева к водителю, мы культурно просим его перепарковать машину на специальный для этого участок. В случае, когда водитель на нас не обращает внимания, по-хамськи относится и не перепарковывает авто, мы наклеиваем на машину наклейку, и это все снимаем на камеру», - сказал он.

По словам Р.Мороза, камера является важным элементом акции, поскольку благодаря видеосъемке, которой обычно стремятся избежать нарушители, они пытаются как можно скорее переставить автомобили в другое место.

На сегодняшний день в Киеве, Харькове, Днепропетровске и Одессе активисты движения уже провели несколько десятков рейдов, использовали 200 наклеек и частично очистили от неправильно припаркованных автомобилей главные улицы.

«Каждый следующий рейд зависит от наличия наклеек, поскольку их мы получаем из России. Нас не финансирует никакая другая организация, единственную финансовую поддержку мы получаем от YouTube, где миллионные просмотры наших видеосъемок приносят деньги. В целом деятельность «Стоп Хам Украина» осуществляется с помощью лично вложенных средств», - отметил Д.Голдин.