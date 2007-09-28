В Подмосковье женщина на «Пежо» врезалась в группу первоклассников

В Одинцовском районе Московской области легковой автомобиль врезался в группу детей. По данным ГИБДД, в результате происшествия пострадали три ребенка.

"ДТП произошло в поселке Лесной городок около 14:00. Автомобиль Peugeot, за рулем которого находилась женщина, врезался в группу детей. В результате пострадали три ребенка: двое шести лет и один - семи", - сообщили РИА "Новости" в правоохранительных органах Подмосковья.

Источник в правоохранительных органах уточнил "Интерфаксу", что женщина-водитель Peugeot не справилась с управлением, перескочила бордюр, выехала на пешеходный переход, который в этот момент пересекала колонна детей, и сбила трех учеников первого класса.

Два пострадавших ребенка госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

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