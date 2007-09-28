Черновецкий ”украсит” Крещатик

По поручению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и согласно соответствующему решению Киевсовета, с 10 октября на Крещатике должны начать замену всех малых архитектурных форм на стильные унифицированные киоски.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на слова заместителя председателя КГГА Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ, новые киоски сделаны в едином дизайнерском решении, гармонично будут совмещаться с окружающей средой.

Проект художественной и технической разработки киосков с учетом местной специфики предприниматели, торгующие на главной улице столицы, утвердили за собственные средства. Они также оплатили установление этих современных объектов, которые будут реализовывать киевлянам и гостям столицы товары первой необходимости. По словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, которая возглавляет специальную рабочую комиссию по обустройству центра столицы, сейчас работа по благоустройству начинается и на других центральных улицах: Пушкинской, Прорезной, Богдана Хмельницкого, Владимирской, Красноармейской, Институтской, Богдана Хмельницкого, площади Льва Толстого, бульваре Шевченко и т.п.