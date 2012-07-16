На станции метро «Выставочный центр» испытывают «умные» эскалаторы
12:04, 16 июля 2012Разное
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В Киеве, на станции метро «Выставочный центр» Куреневско-Красноармейской линии, с 16 июля началась опытная эксплуатация эскалаторов в автоматическом режиме.
Експеримент триватиме до 16 січня 2013 року
Как сообщает пресс-служба столичной горгосадминистрации со ссылкой на КП «Киевский метрополитен», эксперимент будет длиться до 16 января 2013 года.
Нововведение заключается в том, что эскалатор включается и начинает работать тогда, когда пассажир становится на его первую ступеньку. Индикация световых указателей, размещенных с обеих сторон на балюстраде, должна быть зеленого цвета.
В предприятии подчеркивают, что, становясь на эскалатор, следует держаться за поручни. Запрещается заходить на эскалатор, у которого индикация световых указателей красного цвета.
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