На станции метро «Выставочный центр» испытывают «умные» эскалаторы

Как сообщает пресс-служба столичной горгосадминистрации со ссылкой на КП «Киевский метрополитен», эксперимент будет длиться до 16 января 2013 года.

Нововведение заключается в том, что эскалатор включается и начинает работать тогда, когда пассажир становится на его первую ступеньку. Индикация световых указателей, размещенных с обеих сторон на балюстраде, должна быть зеленого цвета.

В предприятии подчеркивают, что, становясь на эскалатор, следует держаться за поручни. Запрещается заходить на эскалатор, у которого индикация световых указателей красного цвета.