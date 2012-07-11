Зловредные советы

Поручик Ржевский – герой огромного количества анекдотов. Многие из них построены по одному алгоритму. Поручик, решив прослыть душой компании в очередном салоне, просит денщика Ивана придумать какой-нибудь подходящий для этого каламбур. Верный денщик сочиняет остроумную сентенцию, с тонким намеком на скабрезность, которая угадывается, хотя не произносится вслух. Поручик запоминает главное, но упускает детали и в итоге огорошивает посетителей салона чем-нибудь многоэтажным, автоматически превращаясь в посмешище.

Я почему начал с анекдота? Потому что так советуют появившиеся недавно в интернете методические рекомендации штаба Партии регионов своим кандидатам начинать выступления перед публикой. Кстати, рекомендации как рекомендации. Вряд ли подобного набора кондовых банальностей не рассылают прочие штабы. Все-таки это часть работы, а количество людей, которым порой необходимо объяснять казалось бы очевидные вещи, способно удивить многих, впервые сталкивающихся с внутренней кухней выборов.

Увы, в этом отношении авторы рекомендаций поработали спустя рукава, в результате чего их советы могут сослужить дурную службу адресатам этих советов, если не будут должным образом пояснены и дополнены.

Взять хотя бы документ «Выступление перед избирателями», сопровождаемый взятым в скобочки подзаголовком (советы телевизионщика). Это как раз он рекомендует начинать выступление с резкого заявления или шутки, дабы привлечь и сконцентрировать внимание аудитории. Интересно, кстати, откуда телевизионщику знать о том, как привлечь аудиторию на публичном выступлении, если сам телевизионщик обычно находится перед камерой или даже за ней, а аудитория – по другую сторону экрана. Ну да ладно, сам-то совет плохим не назовешь.

Но вот дело в том, что выступать кандидату придется во время кампании неоднократно. Если начинать все выступления одной и той же хохмой, смеяться публика будет не с нее, а с самого выступающего. Если все начинать разными – не хватит всего творческого наследия Петросяна, не говоря о времени на его освоение и запоминание. Опять же чувство юмора у людей разное. Что одному покажется смешным, другой сочтет по меньшей мере пошлым. Слишком тонкий юмор рискует нарваться на непонимание, а слишком толстый обычно бьет ниже пояса, поэтому трудно адаптируется к жанру политических выступлений. В общем, если какая-то хохма вызвала накануне ржач на всю сауну, это еще не повод пытаться воспроизвести ее перед избирателями на трезвую голову.

Весьма настороженно следует отнестись и ко второму совету телевизионщика. А именно – выразить «восхищение поселком, городом, природой». Тут важно не перепутать название населенного пункта. Еще важнее – не развивать мысль в том направлении, что, дескать, много где довелось побывать, но ни мальдивские и калифорнийские пляжи, ни курорты Золотого берега и Копа-Кобаны не сравнятся с тихим очарованием заболоченного пруда пгт имени ХХV съезда.

Не стоит также награждать место пребывания превосходными эпитетами в сравнении с Конча-Заспой, где приходится влачить жалкое существование самому. Как понты – сработает, как искреннее заявление – не факт. Ну и понятное дело, не стоит хвалить чистый и прозрачный воздух населенного пункта, если его жители надеются, что кандидат, например, поможет закрыть расположенный поблизости мусоросжигательный завод.

Вспомнить политический анекдот или притчу для разрядки обстановки рекомендуется и в середине выступления. А это уже две хохмы на один спич – такое и у Петросяна не часто встретишь. Но все равно не надо воспроизводить второй раз тот самый анекдот, который рассказывался в начале выступления. Даже если над ним смеялись. Если не смеялись – тем более.

На протяжении всего выступления анонимный телевизионный советчик, он же советующий телевизионщик, рекомендует улыбаться и делать дружественные жесты. Увы, набор дружественных жестов ограничен. А если исключить распальцовку, вообще сводится к паре-тройке невразумительных телодвижений. Если выступающий будет их постоянно воспроизводить на протяжении речи, да еще и улыбаясь, то в лучшем случае рискует прослыть неопасным сумасшедшим.

К тому же следует учитывать, что в разных этнических и социальных группах одни и те же жесты могут быть истолкованы по-разному. Например, наш земляк, великий путешественник и зять австралийского премьера Миклухо-Маклай сумел войти в доверие к папуасам Новой Гвинеи благодаря тому, что в разгар первой встречи ними просто улегся спать на прибрежный песок. Но вряд ли такой поступок добавит голосов кандидату, даже если он тоже будет земляком, великим путешественником и зятем премьера, пусть и австралийского.

Ну и напоследок телевизионщик советует «По окончании речи – пожать руки мужчинам, которые того пожелают. Но при этом не быть чересчур назойливым». Вряд ли придется пожимать кому-то руки, если выступающий выполнит перед этим предыдущие зловредные советы телевизионщика. Однако и к этому совету следует отнестись настороженно. Откуда такая гендерная дискриминация? А если вдруг женщины пожелают, почему не обменяться рукопожатием и с ними? Да и как можно пожимать руки тем, кто этого пожелает, и быть при этом чересчур назойливым? Если порываться пожимать тем, которые не пожелали, - другое дело, но про это ничего не сказано. Вместо этого следует лапидарный (с ударением на третий слог) вывод: «Чем ближе день голосования, тем больше спокойствия». Его тоже не мешало бы дополнить: «потому что при известных обстоятельствах бывает поздно пить Боржоми».