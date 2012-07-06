Спикериада на скорую руку

В украинской политической традиции проведение спикериады предполагается сразу после начала работы новоизбранного парламентского созыва. Но на этот раз – уже повторно в нынешнем созыве – законодатели могут быть вынуждены избрать себе нового председателя.

Демарш Владимира Литвина из-за принятия закона «Об основах государственной языковой политики» застал парламентское большинство врасплох. Хотя у «большевиков» был заготовлен проект изменений в парламентский регламент, позволяющий упростить процедуру увольнения/назначения спикера, это не решает главной проблемы. В запасе у «регионалов» и их союзников отсутствует адекватный политик, желающий занять спикерское кресло буквально на несколько месяцев, при этом обладающий не только опытом парламентской работы, но и непосредственно депутатским мандатом. И именно это – главная причина того, что Литвин остается главой парламента, не смотря на собственное заявление об отставке.

После избрания Виктора Януковича президентом Партия регионов вывела многих своих видных активистов на работу в исполнительную власть. На «хозяйстве» в парламенте остались только Александр Ефремов и Михаил Чечетов, ответственные за эффективное нажатие «большевиков» на кнопки для голосования. Повышать одного из них до спикера – означает создать прецедент, поскольку внутри Партии регионов существует довольно сложный баланс интересов, а объем спикерских привилегий может помочь обрести завышенную самооценку самому опытному политику. К тому же оба «парламентских тяжеловеса» не слишком хорошо владеют украинским языком, тогда как украиноязычные «регионалы» не пользуются полным доверием партийного руководства и президентской администрации.

В далеком запасе Партии регионов есть Борис Дейч, имеющий опыт руководства парламентом Крыма, но почтенный возраст (73 года) не позволяет рассматривать всерьез его кандидатуру. По этой же причине маловероятно, что в парламентский президиум вернуться имеющие опыт руководства парламентом Иван Плющ или коммунист Александр Ткаченко – обоим также за 70. Противостояние с оппозицией, которое осенью только усилится, потребует от парламентского лидера богатырского здоровья.

Казалось бы, все шансы подняться на ступеньку в парламентской иерархии имеет Адам Мартынюк. Он – прекрасный знаток регламента, да и злополучный «языковой» закон был принят под его непосредственным руководством. Но Адам Иванович планирует баллотироваться по мажоритарному округу на Волыни, где после филологических выкрутасов придется немало постараться, чтоб избраться. К тому же, коммунист во главе законодательного органа – дополнительный фактор для мобилизации оппозиционеров всех мастей, за исключением собственно «самой оппозиционной партии» - КПУ.

Другие союзники «регионалов» также не располагают необходимым кадровым потенциалом. «Народники» могут предложить разве что Сергея Гриневецкого – человека опытного и вполне лояльного действующей власти, а «Реформы ради будущего», кроме уже упомянутого Плюща, не располагают политическими тяжеловесами. Лидера группы Игоря Рыбакова к таким при всем желании к таковым не отнесешь.

В итоге, наиболее вероятный сценарий развития событий – сохранение текущего статус-кво, хотя сложно представить, как Литвину, объявившему об отставке публично, в таком случае удастся сохранить лицо. Одно дело – постоянно вилять в спикерском кресле, другое – попрощаться, но не уйти на фоне кризисной ситуации в сессионном зале. Но, опять же, появление в парламентском президиуме некоего зиц-председателя даже в нынешней ситуации кажется маловероятным – власти нужен управляемый парламент, а человек без лисьего политического чутья с задачей не справится.