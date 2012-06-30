Адвокат подтвердил развод Тома Круза

Сообщения некоторых СМИ о разводе подтвердил адвокат Холмс, назвав его личным делом семьи. Как уточняет сайт TMZ, поданы ли документы на развод в суд, пока не ясно. Вероятнее всего, у Круза и Холмс был составлен брачный договор.

Пара поженилась в 2006 году в итальянском замке, замечает Лента.ру. У них есть дочь Сури, которой сейчас шесть лет. В декабре 2011 года девочку признали самым влиятельным ребенком знаменитостей. Общее состояние супругов - около 275 миллионов долларов, его большую часть заработал Круз, подчеркивает TMZ.

Последний раз 49-летний Круз и 33-летняя Холмс появлялись на публике в феврале 2012 года. Ранее Круз был женат дважды: на Мими Роджерс и на Николь Кидман.