Археологи подарят "Артеку" пушку с "Черного принца"

Фрегат затонул в Черном море во время шторма в период Крымской войны 1853-1856 годов.

Детский лагерь заявляет, что ему теперь могут позавидовать многие музеи мира.

Как сообщила сегодня пресс-служба "Артека", 10-дюймовая пушка конструкции Миллара образца 1854 года пополнит коллекцию недавно открывшегося в детском центре музея "Сокровища Черного моря".

"Эта одна из двух пушек, обнаруженных экспедицией Института археологии в 2009 году на глубине 22 метров на внешнем рейде Балаклавской бухты в районе гибели английского парусно-винтового фрегата "Принц", вошедшего в историю как "Черный принц".

В настоящее время историческая находка покрыта специальным консервантом, сохраняющим ее от разрушения, и будет установлена в морском порту детского центра на временный помост до изготовления специалистами настоящего британского лафета конца XIX века", - говорится в пресс-релизе.

Экспонат передадут в "Артек" 2 июля.

В музее детского центра уже экспонируются находки с "Черного принца" - элементы самого судна, части груза в виде боеприпасов и медицинского оборудования.