Парламент проголосовал за биодобавки в бензине

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 252 народных депутата из 408, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом определено, что содержание биоэтанола в бензинах моторных, которые производятся и/или реализуются на территории Украины, будет составлять: в 2013 году - рекомендованное содержание не менее 5% (объемных); в 2014-2015 гг. – обязательное содержание не менее 5% (объемных); с 2016 г. – обязательное содержание не менее 7% (объемных).

Кроме того, предлагается установить, что деятельность, связанная с производством бензинов моторных смесевых или с добавлением (смешиванием) биоэтанола и/или биокомпонентов на его основе к углеводородной основе (бензинов, фракций, компонентов и пр.), осуществляется предприятиями, перечень которых определяется Кабинетом министров по предоставлению центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе.