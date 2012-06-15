Шведы в Киеве мало интересуются экскурсиями, но...

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции начальник Главного управления коммунального хозяйства КГГА Дмитрий Новицкий, в подчинении которого находится городское управление туризма, отвечая на вопросы журналистов, какими экскурсиями больше всего интересуются иностранные болельщики.

“На сегодняшний день, честно скажу, мало интересуются экскурсиями. Но есть информация, что шведы очень часто интересуются и многие заказывали экскурсии по Днепру и посещали Музей Чернобыля... Другие туристические маршруты они, скорее всего, проходят в частном варианте. Информации пока официальной нет”, - сказал Д.Новицкий.

Он обратил внимание, что многие объекты Киева, интересные для туристов, находятся в частной форме собственности, и городские власти сейчас пытаются собрать соответствующую информацию об их посещаемости во время Евро-2012.

“Но уже есть достаточно точная информация о спросе на посещение Мамаевой Слободы. Есть также желание посетить и наши центральные основные музеи – русского искусства, восточного искусства. Такая информация уже поступает. Ботсад посещают, где проходит выставка парковой скульптуры. Довольно много болельщиков его посетили. Сейчас большая выставка в «Художественном арсенале» также привлекает туристов. Это те объекты, которые мы точно знаем, посещают в большом количестве”, - отметил Д.Новицкий.

В свою очередь, начальник Главного управления по вопросам подготовки Евро-2012 в Киеве Татьяна Слышик добавила, что официально экскурсии по городу больше заказывают для лиц, которые сопровождают футбольные команды, и жен футболистов.