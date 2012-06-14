В Киеве закрыли опасные аттракционы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры со ссылкой на заместителя прокурора Киева Максима Могильницкого.

«По нашему требованию территориальным управлением Госгорпомнадзора уже опломбировано 14 аттракционов, которые не имеют разрешений на их эксплуатацию», - подчеркнул он.

По словам М.Могильницкого, аттракционы, техническое состояние которых не проверено, а они продолжают работать, выявлены в столичных парках «Нивки», «Воинов-интернационалистов», развлекательном центре «Тропикал парк», Голосеевском парке культуры и отдыха имени М.Рыльского.

Как сказал заместитель прокурора столицы, в Голосеевском парке культуры и отдыха имени М.Рыльского второй год подряд работают аттракционы, которые не имеют разрешений на эксплуатацию и технический осмотр которых после демонтажа и установки на новом месте не проводился.

«О таких нарушениях было известно контролеру Госгорпромнадзора, но вместо того, чтобы опломбировать эти аттракционы, он просто составил об этом акт проверки. Аттракционы как работали без разрешений, так и продолжают свою работу», - сказал заместитель прокурора города Киева.

По этому поводу прокурором Голосеевского района столицы внесено представление начальнику территориального управления Госгорпромнадзора с требованием не только немедленно устранить нарушения во время эксплуатации опасного оборудования, но и привлечь к ответственности инспектора, по вине которого дети могут оказаться в опасности.