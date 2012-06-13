Обладатель рекордного джек-пота получит свои деньги не сразу
06:52, 13 июня 2012Разное
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Житель Луганской области, выигравший 3 июня в "Лото-Забаву" рекордный джек-пот в 12 млн грн, получит деньги в течение полутора лет.
Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор по маркетингу компании МСЛ Виктория Цомая.
"По лицензионным условиям у нас - полтора года на выплаты", - сказала она.
По словам В.Цомаи, по количеству победителей-миллионеров "Лото-Забава" является абсолютным рекордсменом Украины - 126 человек, из которых в нынешнем году обладателями миллионных выигрышей стали 23.
В свою очередь обладатель рекордного выиграша Николай сообщил, что в эту лотерею играет уже 7 лет. При этом он добавил, что, не смотря на огромную сумму, которая выпала ему, играть в "Лото-Забаву" будет продолжать. "А вдруг еще повезет!" - сказал счастливчик.
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