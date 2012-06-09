Азаров приехал на Петровку за книгами и был неприятно удивлен

Об этом он сообщил в ходе общения с пользователями Facebook.

«Специально я не занимаюсь коллекционированием, но уже много лет собираю хорошие книги, особенно люблю мемуарную литературу, историческую и хорошие художественные произведения. Поэтому у меня уже собралась достаточно неплохая библиотека, а недели две назад я был на Петровском книжном рынке, и меня неприятно удивило, что практически полностью исчезли мемуары. Наверное, уже все напечатали. Поэтому широкое поле деятельности открывается для мемуаристов», - сказал Н.Азаров.